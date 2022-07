Geen nieuwe locatie gevonden en dus houdt delicatessenzaak De Olijfboom er na 18 jaar definitief mee op

De Olijfboom was en is tot nader orde een begrip in de Smedenstraat. Dé plek in Brugge waar de lekkerste couscous te vinden was. Was, want dat aanbod heeft Ria inmiddels niet meer. Wel vind je er nog producten en etalagemateriaal in de uitverkoop. “In april kreeg ik te horen van de eigenaars van het pand dat ze zouden verkopen”, vertelt ze. “En dus kan ik mijn contract na achttien jaar niet meer verlengen. Het was een donderslag bij heldere hemel. Met pijn in het hart moet ik mijn zaak hier sluiten.”