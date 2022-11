Geen bijkomende straf voor dealer die geklist werd na overval

Een vrouw hoorde op 20 januari vorig jaar hoe haar buurman op z'n appartement in Brugge in elkaar werd geslagen door drie mannen. Het drietal vluchtte kort nadien weg met een zak drugs en een lege kluis. Fawzi H. was betrokken bij die overval en kreeg daar uiteindelijk 200 uren werkstraf voor. Uit één van de verhoren bleek dat de jonge Bruggeling drugs in z'n brommer had zitten. Speurders ontdekten inderdaad vijftien zakjes cannabis, een zakje ketamine en een dolk aan.