Geen bandje? Geen bier, zelfs niet op terras. Cafés rond Jan Breydelstadion bereiden zich mét controles op Covid Safe Ticket voor op levensbelangrijke wedstrijd

Brugge Brugge keert zich tegen gouverneur na dreigement om Winter­gloed te annuleren: “Komende maanden zijn onze laatste kans om te overleven. De reserves zijn óp”

“Wintergloed? Dat is absoluut géén evenement", zegt Dirk De fauw. Gouverneur Carl Decaluwé hield dinsdag evenwel voet bij stuk. “Het is wél een evenement. En zonder coronapas laat ik het niet doorgaan.” De discussie over het lichtspektakel in Brugge blijft dus duren. Een beslissing over de ‘creatieve’ oplossing viel er nog niet, maar bij Horeca Brugge zijn ze alvast duidelijk. “Als Wintergloed niet doorgaat, is dat een grote ramp.” En ze zijn niet alleen. Zes Brugse koepelorganisaties van ondernemers bundelen hun krachten tegen het dreigement van de gouverneur. Een blik op de verhitte discussie.

23 november