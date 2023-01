Gedumpte baby in intieme kring begraven, zonder mama: "Ze heeft haar wel nog een naam gegeven”

Op 1 januari beviel Claudia D.C. (23) thuis in de Blauwe Poort in Brugge van een meisje. De studente wist naar eigen zeggen niet dat ze zwanger was. Het kindje werd in een vuilniszak op zolder gedumpt. Volgens de autopsie leefde de baby in totaal nog iets meer dan tien minuten na de bevalling. Of ze stierf aan complicaties na de bevalling of de mama haar iets aandeed, wordt nu verder onderzocht. Claudia D.C. zegt alleszins dat ze haar kindje niet om het leven bracht. Ze is wel aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim.