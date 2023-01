Gedetineerde verstopt drugs achter maandverband in haar slipje, maar wordt betrapt

Het trucje van S.A. werd op 9 juni vorig jaar doorzien in de Brugse gevangenis. Bij een controle ontdekten cipiers in haar slipje 5,8 gram amfetamine. De drugs zaten verstopt achter haar maandverband. De vrouw beweerde dat ze de drugs toevallig gevonden had. Ze was naar eigen zeggen van plan om alles weg te gooien.

S.A. werd in 2021 al veroordeeld voor drugsverkoop. In november 2020 kreeg ze in de rechtbank van Kortrijk bovendien 7 jaar cel voor poging tot moord, nadat ze twee keer vuurde op een liefdesrivale uit Wielsbeke. Volgens haar advocaat vond S.A. de drugs toevallig tussen de vuile was tijdens haar werk in de wasserij. De verdediging wees ook op de strenge tuchtmaatregelen die de vrouw al onderging. Zo kreeg ze na de ontdekking een strikt regime opgelegd voor 30 dagen, verloor ze haar werk en ook de toelating om haar dochter te gaan bezoeken. S.A. zit intussen in de gevangenis van Hoogstraten en zou zich daar correct gedragen.