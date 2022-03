Gedetineerde steekt cipier in hals in gevangenis Brugge: gevangenis ‘bevroren’

BruggeEen vrouwelijke cipier werd zondagavond neergestoken door een gedetineerde. Die viel de vrouw aan met een steekwapen toen ze de celdeur opende. Het slachtoffer werd in de nek geraakt, maar kon ter plaatse verzorgd worden. De situatie in de gevangenis is sinds iets na 17 uur bevroren.

De Brugse gevangenis werd zondag in de vooravond opgeschrikt door een steekpartij. Een gedetineerde viel er een vrouwelijke cipier aan met een steekwapen. De vrouw werd volgens onze informatie in de hals geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar. “Het gaat inderdaad om een ernstig agressie-incident”, zegt Kathleen Van de Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “Met een grote impact, maar de verwondingen van het slachtoffer konden ter plaatse verzorgd worden.”

De feiten vonden omstreeks 17 uur plaats. De gedetineerde in kwestie zit in de gesloten afdeling van de gevangenis in Brugge. Hij belandde daar nadat hij eerder al in Wortel voor problemen had gezorgd. En dat gebeurde nu dus in Brugge opnieuw.

Quote Het gaat om een ernstig agres­sie-incident. Met een grote impact. Maar de verwondin­gen konden ter plaatse verzorgd worden. Kathleen Van de Vijver, Woordvoerster Gevangeniswezen

De cipier ging zondag de celdeur van de man openen. Maar daarbij haalde hij plots een steekwapen tevoorschijn. Hij haalde naar de vrouw uit en verwondde haar in haar hals. De dader kon uiteindelijk wel opnieuw geïsoleerd worden.

Het slachtoffer werd in de gevangenis zelf verzorgd. Zij zou volgens onze informatie ondertussen al thuis zijn. “Wij hebben het opvangteam meteen ingezet”, aldus de woordvoerster. “Zowel voor het slachtoffer als voor de andere aanwezige personeelsleden.” Daarnaast werd de gevangenis meteen volledig bevroren. Dat betekent dat iedereen op cel moest blijven.

De dader kon terug in zijn cel gedreven worden. Daar zit hij op dit moment nog steeds. Het COBRA-team - zeg maar het speciaal interventiekorps - van de Brugse politie werd opgetrommeld om hem van daaruit naar een speciale veiligheidscel over te brengen. Omdat er sprake was van een steekwapen wil men dan ook geen enkel risico nemen. Voorlopig zou nog niet helemaal duidelijk zijn over welk wapen het precies gaat. Momenteel houdt de directie van de gevangenis een debriefing met het personeel.