Gedetineerde gijzelt cipier met mes in Brugse gevangenis: speciale eenheden ter plaatse

Brugge Brugse horecaman slaakt noodkreet in 10 minuten durend filmpje: “Er moet toch iemand zijn mond opendoen”

18 februari “Deel dit maar zoveel mogelijk op sociale media, dat ze eens wakker worden in de Wetstraat. We zitten verdorie met onze kin onder water." In een filmpje – dat al 80.000 keer is bekeken – spuwt de Brugse horecaman Hans Blanckaert zijn gal over de lange horecasluiting én veel te traag binnenlopende premies van de overheid. “Als we daarop moeten blijven wachten, mogen we sluiten.”