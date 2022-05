Gaslek langs Oostendsesteenweg snel gedicht

Voetbal Overzicht eindrondes nationaal en provinci­aal voetbal: Uitkijken naar Rumbeke en Blankenber­ge

Komend weekend wordt deel 2 van de eindrondes in zowel het nationaal als provinciaal voetbal afgewerkt. Voor vele provinciale clubs is het vooral uitkijken naar de prestaties van zowel Rumbeke en Blankenberge in de interprovinciale eindronde, want bij promotie van één of twee van die teams levert dat extra stijgers in alle provinciale reeksen op.

12 mei