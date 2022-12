Gaat het vuurwerk op ‘t Zand op oudejaar wel door? Mogelijk is wind spelbreker

Winderig

Maar er is mogelijk een grote spelbreker: het weer. Oudejaarsdag belooft niet alleen erg warm te worden, maar vooral nat en winderig. “Over ons zangfeest maken we ons geen grote zorgen, maar over het aangekondigde vuurwerk toch wel”, zegt Filip De Craemer, voorzitter van Comité voor Initiatief. “De regen vormt wat dat betreft geen probleem, maar de wind kan dat wel zijn. We houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Voorlopig zou het stoppen met regenen tegen de middag. Dat zou al een meevaller zijn.”

Windkracht 5

Er moeten dan ook geen maatregelen vooraf genomen worden, bevestigt ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V): “Het is uiteindelijk de brandweer die - in samenspraak met de vuurwerkproducent - zal beslissen of het vuurwerk om middernacht afgeschoten wordt of niet. Dat zal een last minute beslissing worden. We kunnen daar op dit moment geen uitspraken over doen.” Windkracht 5 is het maximum voor vuurwerk, maar vooral ook de rukwinden spelen een rol. De meest recente voorspellingen geven een windkracht tot 70 kilometer per uur in Brugge. “We zullen in elk geval geen enkel risico nemen”, aldus nog De Craemer. “Als er geen vuurwerk is, zou dat heel jammer zijn. Maar veiligheid gaat voor.”