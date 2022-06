Ga op zoek naar personage Anna in Brugse etalages en scoor een leuke verrassing

Vanaf maandag 27 juni tot en met zaterdag 3 september kunnen gezinnen met jonge kinderen op zoek naar Anna in het centrum van Brugge. Anna is bekend van de boekenreeks die Kathleen Amant schreef. Het boekje gaat over respect hebben voor jezelf en voor anderen en is bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar. De zoektocht start bij het toerismepunt op de Markt 1 waar iedereen gratis en tijdens de openingsuren een formulier kan afhalen. Daarop staat de route duidelijk uitgetekend. De route loopt verder langs de Vlamingstraat, Adriaan Willaertstraat en Sint-Jakobsstraat. Ook het Sint-Jansplein en het Kraanplein liggen op het parcours. De zoektocht eindigt bij de Clavis Conceptwinkel waar de deelnemers hun formulier kunnen inruilen voor een leuke verrassing.

Succesvol

In tien etalages kunnen de deelnemers speuren naar de leuke Anna-figuurtjes die een antwoord op de vragen in het formulier geven. “Dit is een fijne manier om voor extra beleving te zorgen in de winkelstraten. Samen met Clavis hebben we voor dit initiatief zaken geselecteerd die leuk zijn voor kinderen. Ook mocht het parcours niet te lang zijn omwille van de leeftijd van de jongens en meisjes die op speurtocht gaan. De zoektochten zijn keer op keer succesvol”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit).