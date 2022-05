Frietjes voor Brugs zorgpersoneel dat griepprik liet zetten: “Bijzonder belangrijk om ouderen te beschermen”

Zeebrugge Brugse raadkamer verwijst verdachten naar strafrech­ter, na 39 doden in truck in Essex

In de zaak van de 39 dode Vietnamese migranten in een koelwagen heeft de Brugse raadkamer twee jonge Vietnamezen naar de correctionele rechtbank verwezen. De verdachten werden opgepakt in het Verenigd Koninkrijk en beweerden allebei tevergeefs nog minderjarig te zijn.

29 april