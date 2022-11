Forains enthousiast over Herfstfoor in Brugge: “De kleinere kermissen zijn ook belangrijk voor ons”

Stefaan Pyckavet weet er alles over want de man staat ondertussen al 33 jaar met zijn schiettent op de foor. Daarvoor hielp hij ook al 10 jaar bij zijn ouders. “Voor ons is het echt belangrijk dat we naast de grote kermissen ook nog de kans krijgen om op andere tijdstippen ons brood te verdienen. Sommige foorreizigers moeten zelfs voornamelijk van die wijkkermissen leven dus dat mag niet verdwijnen.” De zaakvoerder van Tir Stef herinnert zich nog dat de Brugse herfstfoor in een ver verleden groter was en opgsteld werd op het midden van het plein. “Ook de duur was langer want we mochten toen 14 dagen staan en 3 weekends”, voegt hij eraan toe. Over de locatie naast het concertgebouw is hij enthousiast: “Er is hier veel passage van mensen die vanuit het station te voet naar het centrum komen. Het is interessant voor ons dat niet iedereen via het Minnewater of de Oostmeers de binnenstad inttrekt. En ook de toeristen vinden het leuk dat de kermis hier staat en we hopen natuurlijk dat het weer zacht blijft want dat is natuurlijk ook een meevaller.”