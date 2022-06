FlixBus met drie West-Vlamingen aan boord knalt tegen brugpijler in Noord-Frankrijk: “Hopelijk komt het goed met de zwaargewonde slachtoffers”

Brugge/OostendeEen Brugs koppel en een Oostendenaar zijn maandagvoormiddag aan de dood ontsnapt bij een zwaar busongeval in het Noord-Franse Libercourt. De chauffeur ramde tot twee keer toe een brugpijler, maar kon z’n bus alsnog op de pechstrook tot stilstand brengen. “Hij moet in slaap gevallen zijn”, vertelt Tiemy Obers (33), die er met z’n vriendin een dagje Parijs had opzitten.

De FlixBus tussen Brest en Brugge had om 6.30 uur een tussenstop gemaakt in Parijs. Bruggeling Tiemy Obers (33), z’n vriendin en een Oostendenaar stapten als enige Belgen op de bus en hoopten binnen enkel uren thuis te geraken. Hun reis duurde echter veel langer dan verwacht. Ei zo na kende hij zelfs een dramatische afloop. Rond 10 uur verloor de buschauffeur op de A1 in het Noord-Franse Libercourt de controle over z’n stuur. Hij ramde tot twee keer toe een brugpijler. “De klap was enorm”, vertelt Tiemy. “De bus ging aan het slingeren en verloor zelfs twee wielen. Het is een wonder dat de bestuurder z'n voertuig nog op de pechstrook heeft kunnen zetten.”

In slaap gevallen?

Na het ongeval brak meteen paniek uit op de bus met 45 inzittenden, die uit landen over heel de wereld afkomstig waren. “Vooral op de achterbank was er heel wat geroep en getier. Iedereen liep naar buiten, maar ik besefte met een andere passagier dat er nog twee mensen achterin de bus zaten. Het meisje was zwaargewond, maar zal het wel halen. Die jongen was er heel wat erger aan toe. Ik vrees voor hem het ergste.” Volgens Franse media werden de twee twintigers met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Daarnaast raakten nog vijf andere inzittenden lichtgewond.

De drie West-Vlamingen aan boord van de FlixBus bleven ongedeerd. “De buschauffeur heeft na de botsing gelukkig vlug genoeg gereageerd. Anders was dit fataal afgelopen”, denkt Tiemy. “Wij vermoeden dat hij in slaap gevallen is. Hoe we uiteindelijk thuis zijn geraakt? Met een vervangbus. Eerst hebben we wel nog een tweetal uur moeten doorbrengen op het politiecommissariaat, zodat de nodige verklaringen konden worden afgenomen. Daarna zijn we naar huis gebracht. Onze trip heeft zo veel langer geduurd dan verwacht. Pas rond 16.45 uur zijn we thuisgekomen. Hier moeten we toch even van bekomen. We hopen vooral dat het goed komt met die zwaargewonde slachtoffers.”

Volledig scherm Het glas van de bus spatte door de impact uiteen. © RV

