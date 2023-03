Finalistes van Miss Wellness Beauty verwennen bewoners van woonzorgcentrum Ten Boomgaarde

Prestigieu­ze expo met echte menselijke lichamen strijkt neer in Oud Sint-Jan: “Je ziet hen dansen of de liefde bedrijven”

Body Worlds Vital, de nieuwste versie van Körperwelten, palmt tot en met 5 november het voormalige stadshospitaal Oud Sint-Jan in hartje Brugge in. “Ook wie de expo eerder al eens zag, zal een nieuwe kijk krijgen op het lichaam, eentje die je in geen enkel biologieboek vindt.”