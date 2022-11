‘Filip de Bruges’ trekt al voor 100ste dag naar Vesdervallei om slachtoffers overstromingen te helpen. “Ik heb al ongelooflijk veel menselijke warmte ervaren tijdens al die ontmoetingen”

“Toen ik op 24 juli 2021 voor de eerste keer naar de getroffen regio ging, had ik eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik ooit 100 volledige dagen zou bereiken”, blikt Filip Vanden Berghe terug. “De enorme appreciatie en dankbaarheid vanwege de sinistrés voor alles wat ik voor hen deed, was mijn grootste motivatie om zo lang mogelijk te blijven doorgaan. Ze waarderen enorm dat ik al die maanden de verplaatsing van Brugge naar Luik bleef maken. Ze beseffen heel goed dat mijn project op fysiek en mentaal vlak bijzonder intensief is want er zijn de vele logistieke voorbereidingen, de verplaatsingen met duizenden kilometers en de honderden uren op het terrein. Ook financieel vergde dit project een enorme investering met mijn eigen spaarcenten want ik heb geen enkele sponsor voor mijn benzine, hotelovernachtigen en andere kosten die ik maakte in het kader van ‘Filip de Bruges’. Maar dat weegt niet op tegen de ongelooflijke menselijke warmte die ik ervaren heb tijdens al die ontmoetingen.”