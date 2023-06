Fietssneukeltocht en jachtfeestenrit tijdens Sint-Andriese Feesten

Hoe onderzoek naar eerste leerkracht leidde tot aanhouding van collega voor ‘grooming’: “Als kinderen of ouders iets aan ons kwijt wilden, kon dat”

Hoe groot is de kans? Het Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge moet in nauwelijks twee weken tijd een tweede leerkracht op non-actief zetten. Nadat het gerecht een onderzoek opende naar T.L. (27) voor ernstige zedenfeiten met vier minderjarige leerlingen, komt er nu ook een tweede leerkracht, M.C., in het vizier: voor aanzetten tot ontucht en grooming. Die nieuwe zaak kwam aan het licht ‘dankzij’ het eerste onderzoek, zo blijkt.