Festival Bomboclat sluit Zeebrugse zomer af: “De eerste keer dat we zo'n straffe artiest op het podium hebben”

Jobat Heb jij recht op vier maanden ouder­schaps­ver­lof? Wat zijn de spelregels? En welke gevolgen heeft het voor je loon?

De zomervakantie loopt alweer op zijn einde. Was het bij jou opnieuw puzzelen om opvang te vinden voor je kids? En is je potje verlofdagen dit jaar daardoor nu al zo goed als opgesoupeerd? Dan is ouderschapsverlof misschien een uitweg om meer tijd te kunnen doorbrengen met je kind(eren). Maar wat is het precies en waar moet je op letten als je er beroep op doet? Jobat.be zet de belangrijkste info op een rij.