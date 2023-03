Fernand Vanderplancke (84) maakt al 30 jaar de trofee voor de winnaar van De Ronde: “Als Tom Boonen zegt dat hij op de vensterbank staat, maakt me dat trots”

Nieuwe afdeling Davids­fonds in ’t Brugsche is meteen tweede grootste afdeling van het land

In Brugge is de overkoepelende afdeling Davidsfonds in ’t Brugsche opgericht. De afdeling is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband van zes afdelingen uit de regio Brugge. Met bijna 500 leden is de nieuwe afdeling de tweede grootste afdeling van het cultuurnetwerk.