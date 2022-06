Familie van vermiste Leen opnieuw thuis na zoektocht: “Alle snelwegparkings afgezocht zonder resultaat”

BruggeDe familie van de vermiste Leen Lippevelde (37) uit Brugge is terug thuis. Ze zochten tientallen snelwegparkings in Frankrijk af. Allemaal zonder spoor naar Leen. “We missen haar verschrikkelijk. We moeten nu hopen op de camerabeelden vanuit Frankrijk”, zegt haar echtgenoot.

Ze zochten elke snelwegparking langs de A26 tussen Reims en Langres in Frankrijk af. En nog langs delen van de A5 en de A31. Goed voor zo’n 250 kilometer en tientallen parkings. Maar nergens was een spoor naar Leen Lippevelde (37) of haar zwarte Opel Meriva terug te vinden. Haar man Sander Vrombaut en haar ouders konden niet anders dan naar huis in Brugge terug te keren. “We blijven hopen. We missen haar en zien haar ongelofelijk graag. Maar dat weet Leen ook wel”, zegt Sander.

Laatste betaling ter hoogte van Reims

Leen vertrok zaterdagnacht met de wagen van bij haar thuis in Brugge. Een ANPR-camera in België registreerde hoe ze richting Frankrijk reed en het laatste spoor naar haar is een betaling van een péage ter hoogte van Reims. Sindsdien werd haar wagen niet meer geregistreerd en deed ze geen betalingen meer. Haar telefoon staat ook uit.

Volledig scherm Leen Lippevelde is al drie dagen vermist. © RV

Sander en zijn schoonouders waren meteen ongerust en gingen zelf in Frankrijk zoeken. Omdat er na die laatste péage geen betaling werd geregistreerd vermoedden ze dat Leen zich nog ergens langs de snelweg moest bevinden. Maar nu ze alle snelwegparkings controleerden lijkt die kans nu onbestaande te zijn.

“Leen ging wel vaak samen met vriendinnen op paardrijvakantie in de buurt van Dijon. We dachten dan ook dat ze daar in een opwelling terug heen was gereden”, zegt Sander. “Maar daar ter plaatse is ze nooit geweest. De uitbater van een boerderij waar ze vaak verbleef gaat nu ter plaatse mogelijke plekken waar Leen zou kunnen zijn verder bekijken.”

“Hopen op camerabeelden”

Ondertussen blijft haar familie thuis op nieuws wachten. En daarvoor stellen ze hun hoop op de Franse camerabeelden. “We hopen dat de Belgische politie met hulp van hun Franse collega’s kan achterhalen waar Leen de snelweg is opgereden en/of verlaten heeft”, zegt Sander. “Dat zouden de camerabeelden van de péages misschien duidelijk kunnen maken.”

Volledig scherm Leen vertrok met haar zwarte Opel Meriva. © RV

Daarnaast is er toch nog één spoor dat eventueel wat meer zicht zou kunnen geven. “Leen zou haar telefoon zondagmorgen nog gebruikt hebben. Mogelijk kan de politie nog lokaliseren waar dat precies was. Wij kunnen alleen maar hopen dat het politioneel onderzoek wat oplevert.”

Opsporingsbericht verspreid

De federale politie lanceerde ondertussen een opsporingsbericht. Daarin staat een persoonsbeschrijving van Leen. Ze is 1,75 meter groot en atletisch gebouwd. Ze heeft kort, blond haar. En mogelijk draagt ze een groene halflange sportieve jas. Aan Leen zelf wordt ook gevraagd om contact op te nemen met haar familie om hen gerust te stellen.

Wie meer informatie heeft, kan de politie contacteren op het nummer 0800/30300 of via opsporingen@police.belgium.eu.