Familie houdt inzamelactie om stoffelijk overschot David Catry naar België te brengen

Brugge 137 studenten­ka­mers, een jongeren­bar, padelter­rei­nen...: zo hard verandert de buurt rond hogeschool VIVES

De metamorfose is aanzienlijk: in en rond de Xaverianenstraat in Sint-Michiels is hogeschool VIVES enorm in omvang gegroeid. De naastgelegen woonwijk ziet de studenten er alleen maar toenemen. Zopas nog opende voor hen het café Krachtbar, straks volgen ook 137 studentenkamers en 19 leslokalen. “Zowat alle hogescholen en zelfs de universiteit zitten hier op een zakdoek bij elkaar”, zegt schepen Franky Demon. Of hoe een frisse wind door Sint-Michiels waait.

10 mei