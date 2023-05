Extra large versie van (H)eerlijk Brugge viel in de smaak

voetbal jupiler pro league Olivier Deman met Cercle Brugge zondag op Westerlo: “Winnen is noodzaak om nog mee te doen”

Neen, ze voelen zich bij Cercle Brugge nog niet uitgeteld voor eindwinst in de Europe Play-Offs, ook niet na het doelpuntenloos gelijkspel tegen Standard op de openingsspeeldag. “Hoewel de kloof met leider AA Gent vijf punten bedraagt, kan een zege op Westerlo ons in koers houden”, bedenkt Olivier Deman. “Want nadien is er de dubbele confrontatie met Gent.”