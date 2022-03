Ex-werknemer bestelt materiaal op naam van bedrijf en laat het thuis leveren

Dat merkte ineens op dat er wel erg veel facturen binnen kwamen voor materiaal dat ze bij nader inzicht helemaal niet besteld hadden en ook nooit geleverd was. Het bleek dat die bestellingen werden geleverd bij hun ex-werknemer S.D. Hij had een vals profiel aangemaakt van zijn voormalige werkgever en ging vrolijk aan het bestellen. “Dat duurde in totaal zo’n drie maanden”, zei het Openbaar Ministerie. “Tijdens zijn verhoor zei hij dat hij dat per ongeluk had gedaan. Maar die verklaring is wel erg ongeloofwaardig. Het is niet normaal dat je zaken bestelt, maar nooit een factuur krijgt. Hij deed het wel degelijk te kwader trouw.”