Ex-Rode Duivel krijgt 8 maanden cel voor ruzie in z'n stamcafé: "Slachtoffer liep neus- en oogkasbreuk op”

Voetbal Jupiler Pro League Abu Francis (Cercle) scoort eerste goal op Eupen, maar ook zwaar aangetrapt: “Duur puntenver­lies”

De kop is er af voor Abu Francis. Op Eupen scoorde de 21-jarige Ghanees zijn eerste goal voor Cercle Brugge, met een rake knal vanop ruim 25 meter. Blij was hij er in de catacomben Am Kehrweg evenwel niet mee. Luttele minuten na zijn goal werd Francis zwaar aangetrapt door Brandon Baiye, die meteen mocht opkrassen. Het was niet de laatste aanslag op de ledematen van de groen-zwarten. Onbegrijpelijk dat er niet meer rode kaarten vielen.