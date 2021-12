Ex-Gouden Schoen Paul Okon (49) opent mozzarellabar in schaduw van Jan Breydel: “Ik hoop veel oude bekenden terug te zien”

Elke voetbalfan herinnert zich nog de elegante Australiër die in 1991 op onze voetbalvelden debuteerde bij Club Brugge. Paul Okon verliet zijn geboorteland toen om het geluk in Europa te beproeven. Onder trainer Hugo Broos verzamelde hij zijn eerste minuten. Het zou het begin van een fantastische carrière worden, in 1995 bekroond met de Gouden Schoen voor beste voetballer op de Belgische velden. Het leverde Okon een knappe transfer naar Lazio Roma op. Hij zou ook nog voor Fiorentina uitkomen en later in de Premier League voetballen.

Quote Mijn gezin is hier gelukkig en meer kan ik niet wensen Paul Okon

In de herfst van zijn carrière speelde Paul Okon ook nog voor KV Oostende, waarna hij terugkeerde naar zijn geboorteland. Maar tegenwoordig woont de sympathieke ex-voetballer in Oudenburg en liet hij z’n oog vallen op een pand langs de Gistelse Steenweg, waar hij samen met de Italiaan Massimo Di Biscegli een mozzarellabar opent. Op de openingsdag kreeg hij al meteen oud-ploegmaat Franky ‘de Fox’ Van der Elst op bezoek. “Ik hoop veel oude bekenden terug te zien", glimlacht Okon. “Ik was heel erg verrast om Franky te zien. Dat ik hier op een steenworp van het Jan Breydelstadion zit, is eigenlijk toeval.”

Volledig scherm Cuore di Puglia, waar je gezellig binnen en bij mooi weer ook buiten kan tafelen. © Benny Proot

“Massimo heeft al zes jaar een mozzarellabar in hartje Gent. Hij bereidt zijn verse burrata en mozzarella dagelijks in Sint-Denijs-Westrem. Samen met hem ging ik op zoek naar een pand in Brugge. We vonden het interessanter om te kiezen voor een pand langs deze drukke invalsweg. Ik geloof heel hard in dit verhaal. Het gaat om verse producten, rechtstreeks ingevoerd vanuit Italië. Dat is voor mij ook een beetje een tweede vaderland. Mijn mama is Italiaanse en ik heb er als voetballer gespeeld.”

Pinsa-avonden

In de shop kan je terecht voor heerlijke charcuterie, maar ook voor afhaalgerechten. “Wil je gewoon een koffie komen drinken, dan ben je ook welkom. We willen vooral een huiselijke zaak zijn, waar iedereen zich goed voelt. Onze openingsuren zijn dezelfde als de winkels in de buurt: van 10 tot 18 uur. Enkel op vrijdagavond openen we voor speciale pinsa-avonden. Pinsa is een soort pizza, een product dat je nergens anders dan hier vindt. Superlekker.”

Volledig scherm Heerlijke lekkernijen uit Italië liggen op u te wachten. © Benny Proot

Okon heeft z'n hart verloren aan België. Hij woont hier met zijn vrouw Yamaira en vier kinderen, die overigens alle vier voor Club Brugge voetballen. “Mijn familie woont in Australië en daar ga ik nog altijd regelmatig naartoe, al is het door corona heel erg moeilijk. Mijn gezin is hier gelukkig en meer kan ik niet wensen. Of ik ooit weer het voetbal in wil? Zeg nooit nooit, ik heb wel nog altijd die ambitie.”

