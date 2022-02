Ex-consultant Club Brugge vrijgesproken voor vermeend datalek naar grote rivaal: “Geen bewijs dat hij medische data ter beschikking stelde van concurrerende voetbalclub”

Brugge Brugse brandweer kreeg al 576 oproepen te verwerken na doortocht van storm Eunice: "We hebben de hele nacht doorge­werkt”

De brandweer van Brugge is vrijdag op zaterdag een ganse nacht in de weer geweest met het spoor van schade dat storm Eunice in de stad en haar deelgemeenten achterliet. In totaal kreeg de brandweerpost sinds vrijdagmiddag al 576 oproepen te verwerken.

19 februari