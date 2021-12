EuroMillions-trekking vanavond voor het eerst in Brugge: als de balletjes vallen, moeten de klokken van het belfort zwijgen

Brugge Controle op coronapas lukt er moeilijk en er loopt geen kat, sluit kerstmarkt op ‘t Zand zondag alweer de deuren?: “We kiezen eieren voor ons geld”

Jarenlang hebben horeca-uitbaters en handelaars in Brugge gepleit voor een uitbreiding van de kerstmarkt op 't Zand en nu er eindelijk een kleine markt staat, lijkt het verhaal al na een week te stoppen. Verschillende kraamhouders hebben zich al teruggetrokken. “Dit is een koude douche, velen van ons hebben hier veel tijd en geld in geïnvesteerd”, zegt Nele Baum van Lollipop Wafels. “Het is niet de bedoeling dat de kerstmarkt alweer sluit”, zegt schepen Philip Pierins.

