“Essentiële stap in plan voor nieuw Clubstadion”: Vlaanderen keurt milieu-effectenrapport goed

In een milieu-effectenrapport staan de mogelijke effecten van het nieuwe voetbalstadion op natuur, omgeving en mobiliteit. Omdat daar nogal wat vragen over zijn bij de buurt en tegenstanders van het project, werd met argusogen gekeken naar het oordeel van de Vlaamse administratie. Die is nu positief. “Het is een essentiële stap in dit dossier", zegt Demon. “Ook als stad stonden we positief tegenover dit rapport. De administratie volgt nu. Het is nu vooral uitkijken naar het moment dat Vlaams minister Demir (N-VA) beslist over de vergunning.”