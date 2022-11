Ervaren jockey Adelin (70) krijgt hartaanval middenin paardenrace en wordt gered door collega-jockey (39): “Een wonder dat hij er niks aan overhoudt”

Oostkamp IN BEELD. Supporters in WK-dorp Oostkamp tevreden met winst maar kritisch voor de Rode Duivels

Met enkele honderden zakten ze woensdagavond af naar het WK-dorp in Oostkamp om de eerste wedstrijd van de Rode Duivels te volgen. Na afloop waren de supporters tevreden met de overwinning maar kritiek en ontgoocheling hoorden er ook bij. “Het is precies of sommige van onze sterspelers zich vandaag wat inhielden en bang waren om voluit te voetballen”, reageert Lennert Vanhoenaecker (28) uit Moerbrugge die wel veel lof had voor de organisatoren van het WK-dorp.

23 november