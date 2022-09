Erin geluisd door hun stiefmoeder? Bavo (20) en Joran (23) krijgen als kind jaren de schuld van criminele feiten: “We hopen dat mensen ons eindelijk geloven”

Brugge Sculpturen­mu­se­um van betreurde Alexander Deman is weer open voor publiek: “Willen aan hem een plekje in het museum wijden”

In de Mariastraat in Brugge is Musea Sculpta sinds eind vorige week weer open. Het sculpturenmuseum van de in 2020 overleden organisator van zand- en ijssculpturenfestivals Alexander Deman onderging een metamorfose. Het is ondernemer Peter Destrooper, bekend van de koekjesfabriek, die de zaak nieuw leven in blaast. “Het zou zonde zijn geweest om dit pareltje niet verder te zetten”, zegt hij.

12 september