Entrepot in Brugge is op 15 juli decor voor Skate Contest

Dit prachtig opgefleur­de hotel in Knokke bewonderen? Daar wacht je best niet té lang mee

Een grote muurschildering met bloemen, bomen, bladeren en vogels siert sinds vandaag het pand waar ooit hotel Le Rallye in Knokke-Heist gevestigd was. Het opvallende werk is van de hand van de Brugse kunstenaar Wietse. Maar wie het wil bezichtigen, wacht daar best niet té lang mee.