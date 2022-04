Energieprijzen gaan door het dak en dat voelt ook het Brugse stadsbestuur: tot 3,1 miljoen euro extra op eindfactuur

Brugge IN BEELD. Bierfesti­val kan heel wat bezoekers bekoren op nieuwe locatie

In Brugge staat het weekend in het teken van bier, want in het gloednieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) vindt de 14de editie van het Brugs Bierfestival plaats. De eerste bezoekers genoten alvast met volle teugen. Ze kunnen hier proeven van meer dan 500 verschillende bieren van ruim 80 brouwerijen. “We mogen fier zijn op ons bier.”

9 april