Energiebesparing in Brugse stadsgebouwen levert resultaat op: verbruik van aardgas met één derde gedaald

BruggeHet aardgasverbruik in de Brugse stadsgebouwen is sinds maatregelen in september 2022 gedaald met 37,7 procent. Dat blijkt uit eerste voorzichtige ramingen. Brugge zette de thermostaat in 21 stadsgebouwen een pak lager en verwarmt bepaalde ruimtes zelfs helemaal niet meer. Kleine kanttekening: ook het zachte weer speelt een rol.

De energiecrisis vormt een acute uitdaging voor iedereen, en dus ook voor de stad Brugge. Bij het begin van het stookseizoen, in september 2022, nam het bestuur daarom extra maatregelen om de energiefactuur niet teveel te doen oplopen. “De inspanningen lonen, want tussen september en november 2022 verbruikten we in 21 stadsgebouwen 37,7 procent minder aardgas ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet (CD&V).

“De laatste drie maanden van 2022 hebben we het aardgasverbruik nauwlettend opgevolgd. Zo konden we nagaan of onze gezamenlijke inspanningen een effect hebben op het energieverbruik. We investeerden de voorbije jaren al sterk in het verduurzamen van verschillende stookplaatsen. Het Brugse Vrije bijvoorbeeld kreeg meest recent een volledig nieuwe set stookketels. In het huidige stookseizoen werd bovendien erg ingezet op het afregelen van stookplaatsen en energiezuinig gedrag.”

Besparing van 830.000 kilowattuur

De meeste stadsgebouwen worden nu niet warmer dan 19 graden. Bepaalde ruimtes, zoals toiletten en kantoorgangen, worden niet of minder verwarmd en de bezetting van de kantoren werd onder de loep genomen. “Ook het zachte najaar hielp om spaarzaam om te gaan met energie”, is Esquenet eerlijk. “De vele inspanningen lonen, want ze zorgden in de gemonitorde periode voor een besparing van 830.000 kilowattuur ten opzichte van 2021. Dat is een besparing van wat vijftig gezinnen samen op een jaar aan aardgas verbruiken om hun huizen te verwarmen. Ook onze CO2-uitstoot daalde voor diezelfde periode met maar liefst 162 ton. Een besparing van CO2-uitstoot die gelijk is aan 80 benzinewagens een jaar lang aan de kant laten staan.”

Verdere daling

Deze tussenstand van het energieverbruik in 2022 is gebaseerd op de 21 stadsgebouwen waar er gedetailleerde informatie beschikbaar is. Voor 6 gebouwen gebeurt dit via datalogging, voor 15 gebouwen via de maandelijkse factuur. Voor de overige stadsgebouwen baseert de stad Brugge zich op de jaarlijkse cijfers. “Uiteraard gaan we hiermee verder”, aldus Esquenet. “Het is niet omdat het verbruik is gedaald, dat de factuur daarmee daalt. We willen ook in 2023 een verdere daling in het verbruik nastreven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.