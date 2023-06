En plots ziet Brugse vrouw slang door haar voortuin kruipen: “Ongevaarlijk, maar het kan zeker bijten”

De bewoonster van een woning in de Lange Muntstraat in Sint-Andries bij Brugge deed dinsdagmiddag een opvallende ontdekking in haar voortuin. Daar kroop namelijk een slang rond. De dame belde de hulpdiensten die het dier kwamen ophalen. “Het gaat om een korenslang. Een ongevaarlijke soort maar het kan zeker wel bijten", zegt Mario Goes van SOS Reptiel, waar het dier nu verblijft.

Heel uitzonderlijk is het niet dat iemand een korenslang vindt in de tuin. Sterker nog: het gebeurt meer dan je denkt. “Momenteel vangen we zo'n 26 stuks op. Het merendeel van die slangen werd gevonden op straat”, vertelt Mario Goes. “Of ze zelf zijn ontsnapt of achtergelaten, weten we vaak niet. Ook in dit geval is dat vooralsnog onduidelijk.”

Vast staat dat de bewoonster van de woning in de Lange Muntstraat dinsdagmiddag de slang aantrof in haar voortuin. Ze alarmeerde de hulpdiensten en de politie kon het beest samen met de brandweer vangen. Het werd overgebracht naar SOS Reptiel in Ichtegem.

“De slang leeft eigenlijk in Noord-Amerika”, aldus Goes. “Maar in ons land is het een populair huisdier. Het is voor de duidelijkheid ook legaal om een korenslang als huisdier te houden. De korenslang is ongevaarlijk en niet giftig, maar toch kan het bijten en prikwonden veroorzaken. Deze korenslang blijft nu zeker 2 weken in quarantaine tot de eventuele eigenaar opduikt. Als dat niet gebeurt, bieden we het dier aan voor adoptie. Al is het niet altijd eenvoudig om nieuwe eigenaars te vinden. Daarom organiseren we dit weekend ook een adoptiedag voor onze reptielen.

Volledig scherm De bewoonster van een woning in de Lange Muntstraat in Sint-Andries bij Brugge deed dinsdagmiddag een opvallende ontdekking in haar voortuin © Jan Van Maele

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.