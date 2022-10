En plots ligt er een wc-bril op je auto: “Ze smeerden ook houtschilfers met urine en uitwerpselen over de klink”

Met een grote soeppot en een verkeerskegel op het dak. Een toiletbril op de motorkap. Een emmer met houtschilfers en urine en uitwerpselen op de trekhaak. En nog meer van het laatste goedje over de ganse auto gekliederd. Zo trof Jietse Vanthorre (29) haar wagen zondagmorgen in de Doornweg in Zwankendamme aan. En de vandalen maakten ook schade. Want een ruitenwisser en spiegel werden overgeplooid en er zitten verschillende krassen in het koetswerk.