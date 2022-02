En plots is prins Laurent te gast op trouw van Brugs echtpaar: “Het maakt deze dag alleen maar specialer”

BruggeAlsof hun trouwdatum 22/02/2022 nog niet bijzonder genoeg was, hadden Stefaan Maene (43) en Luba Karpova (35) ook nog eens een heel speciale gast op hun huwelijk in het Brugs stadhuis. Prins Laurent maakte het kersverse echtpaar zijn gelukwensen over. “We hebben een gezellige babbel gehad”, zegt het paar. Ze waren een van de tien (!) koppels die elkaar dinsdag het jawoord gaven op ‘palindroomdag’. “Ongezien", glimlacht schepen Jasper Pillen.

Het was druk dinsdag in de gotische zaal van het Brugs stadhuis. Héél druk. Palindroomdag 22/02/2022 bleek voor veel koppel hét moment om elkaar eeuwige trouw te beloven. Nooit eerder werden zoveel koppels op één weekdag in de echt verbonden in Brugge. “Blijkbaar wensen echtparen hun huwelijk dat extra unieke randje te geven door een heel specifieke huwelijksdatum uit te kiezen”, glimlacht schepen van Burgerlijke Stand Jasper Pillen (Open Vld).

Quote Pas vlak voor ons huwelijk hoorden we dat prins Laurent in het stadhuis was. Hij toonde ook oprecht interesse in de kinderen, dus het was zeker een aangename verrassing Stefaan Maene

Voor Stefaan Maene (43) en Luba Karpova (35) werd het een dag om nooit te vergeten. Stefaans fascinatie voor even cijfers zorgde ervoor dat 22/02/2022 dé perfecte dag was om in het huwelijk te treden. Maar dat prins Laurent te gast was op hun trouw? Dat maakte het pas écht speciaal. De prins was in Brugge te gast om een charter rond dierenwelzijn te ondertekenen en maakte van de gelegenheid gebruik om het koppel zijn gelukwensen over te maken. “Ik bewonder uw werk voor het dierenwelzijn”, sprak de kersverse bruid.

Volledig scherm Stefaan Maene en Luba Karpova kregen onverwacht bezoek van prins Laurent. © Benny Proot

Johan Museeuw

Laurent toonde zich nadien opvallend joviaal en nam uitgebreid de tijd om Stefaan en Luba te feliciteren. “Het was een heel gezellige babbel. Al kwam die zeker onverwacht", grinnikt Stefaan. “We wisten totaal van niks. Pas vlak voor ons huwelijk hoorden we dat prins Laurent in het stadhuis was. Hij toonde ook oprecht interesse in de kinderen, dus het was zeker een aangename verrassing."

Volledig scherm Bart Boute en Shana Pauwels. © Benny Proot

Stefaan en Luba - die met oud-wielerkampioen Johan Museeuw als getuige nog een bekende naam op hun huwelijk hadden - waren gelukkig, maar negen andere koppels evenzeer. Ook zij gaven elkaar dinsdagvoormiddag het jawoord. Onder hen waren Bart Boute en Shana Pauwels. Ze wonen al zes jaar samen en beslisten pas drie weken geleden om op palindroomdag te trouwen. “Het is toch een speciale datum”, verklaren ze hun keuze. Na de dienst gingen ze met dichte familie lunchen. Het échte grote trouwfeest volgt wanneer de coronacrisis definitief achter de rug is.

Alain Gydee en Concetta Cretaro moesten hun huwelijk door de coronacrisis al eens uitstellen, maar dinsdag was het eindelijk zover. De bijzondere datum maakte het moment alleen maar extra speciaal.

Omstreeks het middaguur kwam er een einde aan de lange reeks trouwen en waren er alleen lachende gezichten te zien in en rond het stadhuis.

LEES OOK:

Volledig scherm Prins Laurent in gesprek met Stefaan Maene en Karpova Lubov, terwijl burgemeester Dirk De fauw toekijkt. © Benny Proot

Volledig scherm Alain Gydee en Concetta Cretaro. © Benny Proot

Volledig scherm Stefaan Maene en Luba Karpova hadden niet enkel Johan Museeuw als getuige, maar ook onverwacht bezoek van prins Laurent. © Benny Proot

Volledig scherm Robin Onraedt en Priscilia Clément. © Benny Proot