Emma Coene uit Zillebeke en Frédéric Claerhoudt uit Brugge winnen Eosprijs 2022

Deze deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs bekroont een sterk exact-wetenschappelijke scriptie met een geldprijs van 1.000 euro. Coene en Claerhoudt haalden het uit een totaal van 54 inzendingen. Op intensieve zorg krijgen patiënten een maagsonde om voeding in hun maag te krijgen. Maar bij sommige patiënten geraakt die sonde niet verder dan de slokdarm of komt ze in de longen terecht, wat levensgevaarlijk kan zijn. Daarom moet altijd worden gecontroleerd of de sonde op de juiste plaats zit. Tot nu toe gebeurt die controle met röntgenfoto’s, wat nadelen heeft: de stralen zijn schadelijk –ze verhogen het risico op kanker– en het is vaak lang wachten op de onderzoeksresultaten.

Röntgenscans

Emma Coene en Frédéric Claerhoudt onderzochten bij 43 patiënten of ze de sonde ook zien zitten met echografie, wat een onschadelijk onderzoek is, goedkoper is en sneller resultaten geeft dan röntgenscans. Uit hun resultaten blijkt dat de techniek meestal werkt, waardoor röntgenonderzoek kan worden beperkt tot de gevallen waarbij echografie geen uitsluitsel kan geven. “De scriptie van Emma Coene en Frédéric Claerhoudt is zeer relevant,” vond de jury, “en de resultaten kunnen ook meteen bijdragen aan een betere praktijk in het ziekenhuis.” Voor de Eosprijs liep ook een poll waarbij het publiek mee kon stemmen voor de winnaar. In totaal brachten bijna 1.900 mensen hun stem uit.