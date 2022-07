Elk jaar meer boetes voor gsm’en tijdens het fietsen in Brugge

In 2019 waren het nog 16 boetes, in 2020 ging het om 25 gevallen en in 2021 waren het 35 boetes. Dit jaar schreef de politie in de eerste maanden 7 boetes uit. Het zijn cijfers die gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (Vooruit) bij de stad opvroeg. “Mensen denken soms dat op fiets alles kan, maar dat is niet het geval”, reageert ze. “Het is belangrijk dat de regels overal gerespecteerd worden. Fietsers krijgen veel voordelen in Brugge, de laatste jaren. Maar ze moeten zich uiteraard wel aan de regels houden."