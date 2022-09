Elf jaar cel gevorderd voor kopstuk van mensensmokkelbende

Brugge “Alles draait hier op gas. Met de huidige prijzen lijkt sluiten de enige optie”: Uitbater Brugs hostel ziet komende maanden somber tegemoet, en hij is lang niet de enige

“Met deze energieprijzen is de kans héél groot dat we deze winter de deuren gesloten houden. We zijn een hostel hé, het is onmogelijk om plots onze prijzen te verdubbelen. Dan blijven de mensen gewoon weg." Stéphane Kolijn, eigenaar van Hostel Lybeer in hartje Brugge, begrijpt de bezorgdheid van zijn collega Karel Hessels, die in deze krant aanhaalde dat het moeilijk wordt om zonder verlies te werken. “Zonnepanelen zouden de kosten kunnen drukken, ja. Alleen leg je die niet zomaar in het historisch centrum”, aldus Kolijn.

