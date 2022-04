Elektronicabedrijf schenkt televisietoestellen en Chromecasts aan Oekraïense gezinnen: “Zo kunnen ze contact houden met het vaderland”

Kust REPORTAGE. Kusthoreca is klaar voor paasvakan­tie, maar boekingen blijven uit en daar speelt het weer een grote rol in: “Ook de tijden van ‘staycation’ lijken voorbij”

Eindelijk! Voor het eerst in ruim twee jaar maakt de kust zich op voor een vakantie zonder beperkingen. Geen mondmaskers, geen afstandsregels of gereserveerde plaatsen op het strand: alles is klaar om er een topvakantie van te maken. Al ziet het er op dit moment somber uit. Kusthotels zien de boekingen voor de paasvakantie maar traag op gang komen. “Alles staat of valt met goed weer”, beseft Yves Van Moorter van horeca West-Vlaanderen. Als het wél goed weer wordt, stelt zich een ander probleem: het personeelstekort.

