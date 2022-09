Eindelijk weer meer dan 1.000 leerlingen in Ter Groene Poorte: “Gelukkig, want voedingssector kreunt onder het personeelstekort”

“Enerzijds voel je dat onze missie ‘hier leert ons land wat lekker is’ werkt”, vertelt de directeur. “In Ter Groene Poorte wordt mee bepaald wat er over x aantal jaar op het bord van de bevolking komt. We moeten innovatief en toonaangevend lesgeven om iedereen mee te nemen in de verandering van onze voeding en onze eetgewoontes.” Anderzijds is er natuurlijk de werkzekerheid. “In coronatijden hebben we gezien dat de voedingssector bleef draaien. Bakkers en slagers stonden er, en ook de horeca vond zichzelf opnieuw uit met takeaway en andere concepten. Een enorme veerkracht werd geëtaleerd. Mensen beseffen nu misschien nog meer het belang van de voedingssector en het feit dat er altijd werk zal zijn, stimuleert. Bovendien is het een creatieve sector waarin een ongelofelijke dynamiek schuilt.”

Hotelschool onder handen nemen

Ter Groene Poorte zette de voorbije jaren ook in op vernieuwing van de infrastructuur. “Ook dit kan een reden zijn”, geeft Cornette mee. “De slagerijschool werd vijf jaar geleden helemaal vernieuwd, de nieuwe bakkerijschool opende exact een jaar geleden de deuren en nu gaan we onze hotelschool onder handen nemen. Bovendien investeerden we in de zomervakantie ook in een foodtruck en werd de grootkeuken en het schoolrestaurant gemoderniseerd.”

Volgende generatie

Cornette is uiteraard tevreden met de stijgende cijfers: “Hopelijk is dit geen eenmalige opflakkering, maar een keerpunt waarin de opleidingen binnen de voeding opnieuw opgewaardeerd worden en aantrekkelijker worden. We zijn in ieder geval klaar om met ons korps onze kennis en vaardigheden door te geven aan de volgende generatie topchefs, meesterbakkers en slager-traiteurs.”

