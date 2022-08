Eindelijk! Na twee jaar wachten rollen de roltrappen aan Brugs Stationsplein weer: “Enorm tevreden dat er eindelijk oplossing is”

BruggeRuim twee jaar waren ze buiten werking, de roltrappen aan het Stationsplein van Brugge, maar maandagochtend bleek het defect eindelijk opgelost. “Het was een moeilijk dossier, maar ik ben blij dat er nu eindelijk een oplossing is gevonden en dat de nodige herstellingen zijn uitgevoerd”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD), die het dossier van nabij opvolgde. “Het was complexer dan mensen denken, aangezien we als stad geen eigenaar waren van de roltrappen.”

De roltrappen-saga op het stationsplein in Brugge sleepte ruim twee jaar aan en leek bij momenten lachwekkend te zijn. Want, zo klonk het, hoe moeilijk kan het zijn om een roltrap te herstellen? Zeker omdat de roltrappen toegang geven tot het niveau +1 van de parking én de hoofdingang vormen van het Huis van de Bruggeling. Voor mensen die minder te been zijn, was het dus een belangrijke toegang. Alleen bleek het dossier in realiteit complexer in elkaar te zitten.

Geen eigenaar

De stad Brugge had namelijk niet meteen invloed op de herstellingswerken. De roltrappen waren door de eigenaars VME Globaar Hart van Brugge ( de vereniging van eigenaars van winkelpanden grenzend aan het stationsplein, red.) buiten werking gesteld, maar de herstelling liet lang op zich wachten. Héél lang, waardoor het stadsbestuur zich uiteindelijk toch genoodzaakt zag om in te grijpen. “Om uit de impasse te komen, leek de enige oplossing het beheer en onderhoud van de roltrappen over te nemen door de eigendom ervan te verwerven,” zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Want zoals aangehaald was Brugge geen eigenaar ervan.” Na veel onderhandelen kon de stad een overeenkomst maken over een huur met voorwaarden. Zowel op de gelijkvloerse verdieping als op de verdieping zelf zal stad Brugge een zone afhuren van eigenaar VME Globaal Hart van Brugge. De stad zal de gehuurde oppervlakte en de installaties aanwenden voor openbaar gebruik door derden.

Noodzakelijke tussenkomst

“Het was een noodzakelijke tussenkomst", stelt Van Volcem. “Want zo’n locatie waar heel wat beweging is, waar mensen naar de verdieping moeten voor een bezoek aan het Huis van de Bruggeling, de parking of andere gebouwen, moet met een roltrap bereikbaar zijn.” Aanvankelijk was het de bedoeling dat de roltrappen begin deze zomer al zouden werken, maar door het ontbreken van enkele wisselstukken en de lange levertijden, was het wachten tot maandagochtend vooraleer de roltrap weer officieel in gebruik kon genomen worden. “Ik ben uitermate tevreden dat het probleem eindelijk is opgelost", besluit Mercedes Van Volcem.

