Eerste van reeks nieuwe schoolomgevingen ligt in de Koude Keukenstraat: “Octopuspalen zijn verouderd”

Inbreker die betrapt werd door Brugse arts riskeert jaar cel: “Zelfs nadat slachtof­fer hem te pakken kreeg, hield hij nog deel van buit achter”

Lahcen I. (25) weet vandaag of hij veroordeeld wordt tot een jaar cel nadat hij binnendrong in de woning van dokter Sebastiaan Van Cauwenberghe in Brugge. De kinderen van de man, onder wie een baby, lagen op dat moment op de bovenverdieping te slapen.