Eerste Live Is Live smaakt naar meer, ondanks logistieke problemen: “We komen volgend jaar heel graag terug naar Zeebrugge”

Live Is Live, een organisatie van concertorganisator FKP Scorpio, streek de afgelopen drie dagen voor het eerst neer op het strand van Zeebrugge. Qua locatie natuurlijk ideaal: het brede strand, de ruimte om te parkeren in de buurt of zelfs met de kusttram of de trein tot aan het strand te komen. “Een geweldig festival als dit pas jullie eerste keer is", vond Paskal Jakobsen van de Nederlandse band BLOF. En terecht: de line-up zat drie dagen lang goed in elkaar, er was voldoende ruimte voor iedereen op het strand en ook het aanbod aan drank- en eetstands was voldoende.