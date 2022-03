Eerste leefcampus van Vlaanderen krijgt vorm: “Studenten kunnen in hetzelfde gebouw les volgen én op kot zitten”

Volledig op maat van student

Studenten van VIVES kunnen vanaf volgend academiejaar niet alleen les volgen in de nieuwbouw, maar er dus ook hun intrek nemen. Alle 137 studentenkamers zijn in sneltempo verkocht aan investeerders en kunnen vanaf zaterdag 19 maart gereserveerd worden. De huur begint dan in september met een overeenkomst van 11 maanden. De kamers, die volledig bemeubeld zullen zijn, liggen aan de rustige achterzijde van het gebouw en kijken uit over de campus. “We hebben al één kamer ingekleed, zodat studenten en hun ouders al een goed idee kunnen krijgen van hoe de standaardkamers eruit zullen zien”, vervolgt de algemeen directeur. “Ze worden in eerste instantie aan studenten van Hogeschool VIVES en KU Leuven campus Brugge te huur aangeboden voor een basisprijs van 395 euro per maand. Meubels, water- en elektriciteitsverbruik, verwarming en internet zijn in de prijs inbegrepen, net als de schoonmaak en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Op die manier komt niemand voor verrassingen te staan. De student hoeft enkel zelf een matras mee te brengen en hij is volledig geïnstalleerd.”