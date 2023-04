Eerste flandriens passeren op Paterberg: Ronde voor wielertoeristen nu echt vertrokken

"Ik had teveel roséwijn­tjes gedronken": werkstraf voor vrouw die met haar wagen bijna twee politieman­nen omverrijdt

Een 29-jarige vrouw uit Brugge heeft 60 uren werkstraf gekregen voor gewapende weerspannigheid. L.D. ontkende tevergeefs dat ze twee politiemannen wilde omverrijden met haar wagen. “Ze had 2 promille in haar bloed en was gewoon ladderzat”, pleitte haar advocaat.