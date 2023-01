Eengemaakte haven Antwerp-Bruges beleeft stabiel eerste jaar, maar heeft last van groeipijnen: “Door BMW wordt plaatstekort voor wagens extra nijpend”

Hasselt/Brugge Hardleerse dief veroor­deeld tot 3 jaar effectieve celstraf

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft dinsdag een 33-jarige Roemeen veroordeeld tot drie jaar effectieve celstraf en een boete van 800 euro. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding. Hij wist onder meer twee geldkoffers buit te maken in een Brugs hotel. In een ijssalon in Hasselt ontvreemdde hij een portefeuille met daarin 7.000 euro.

