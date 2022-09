Een voorsmaakje van de Kaasmarkt in Brugge: maak kennis met deze 6 West-Vlaamse kaasmakerijen

West-VlaanderenOp zondag 4 september is ‘t Zand in Brugge dé place to be voor al wie dol is op kaas want een vijftigtal stands laten je proeven van honderden kaassoorten, waaronder ook enkele nieuwe varianten. Als voorsmaakje van de 12de editie van de Kaasmarkt laten we je kennismaken met deze zes West-Vlaamse kaasmakerijen.