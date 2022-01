Een tijdslot voor elke match? Supportersfederatie Club Brugge heeft er wrang gevoel bij: “We mogen mensen niet ontmoedigen om naar het stadion te komen”

Brugge Filip en Cathy heropenen hun bekende binnen­speel­tuin, maar van euforie is geen sprake: “De voorbije maanden waren een nachtmer­rie. Wat als ze ons binnenkort wéér sluiten?"

Sinds maart 2020 bleven de deuren van hun binnenspeeltuin al ruim 13 maanden dicht. Maar de onverwachte sluiting begin december 2021 - nauwelijks enkele uren voor de eerste kinderen zouden arriveren - hakte er pas écht diep in bij Cathy Talloen en Filip Loyson van De Toverplaneet in Brugge. “Mentaal heb ik het heel moeilijk gehad. En ja, we hebben gedacht aan stoppen”, getuigt Filip. Zaterdag ontvangen ze ondanks alles weer spelende kinderen. Al weten ze nog steeds niet welke regels ze precies moeten volgen. “Van een euforiegevoel is ook geen sprake.”

