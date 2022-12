Een shop met enkel geldautomaten in Brugse winkelstraat? Dat wil de stad niet

Batopin realiseert op verschillende locaties in Vlaanderen geldautomatenshops, waar je makkelijk geld uit de muur kan halen. Eerder al diende het bedrijf een aanvraag in voor zo'n shop in de Steenstraat en de Noordzandstraat. Nu dus ook in de Geldmuntstraat. “Maar we blijven weigeren", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Er is inderdaad nood aan self-banking automaten en we zijn het initiatief genegen, maar niet op deze locaties. In de winkelstraat willen we winkels. Geldautomaten kunnen beter in zijstraten zoals in het Zilverpand, in de Dweerstraat of in de Zilverstraat.”