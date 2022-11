Een pronostiekje wagen tijdens het WK? Dat kan in 33 Brugse handelszaken: “De prijzenpot bepalen de handelaars zelf”

Brugge “En toen duidde de blinde oorlogsva­li­de Reinold Haesebrou­ck de vierde kist aan als dé Onbekende Soldaat”: Bruggeling speelde honderd jaar geleden cruciale rol en daar leer je meer over in expo

Met zijn blindenstok duidde Reinold Haesebrouck exact honderd jaar geleden in Brugge de vierde lijkkist in een rij van vijf aan als dé Onbekende Soldaat. De volgende dag werd de uitgekozen lijkkist overgebracht naar Brussel om er met een grootse ceremonie in aanwezigheid van koning Albert I te worden begraven aan de voet van de Congreskolom. In het Stadhuis en het Stadsarchief kan je een expo bezoeken die deze honderdste verjaardag herdenken.

9 november